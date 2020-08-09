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فن

نسرين طافش تحتفل باليوم العالمي للقطط.. شاهد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:41 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة نسرين طافش باليوم العالمي للقطط عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت نسرين طافش صورة مع عدد من القطط، معلقةً عليها "امبارح كان اليوم العالمي لهالمخلوقات اللطيفه العجيبه البريئه اللي كلهون حب ونقاء في الحضارات القديمة كانت القطط كائنات مبجله بتنضف الطاقات السلبيه وبتحرس المكان وانا قطقيطي بحسون هيك والحنية عليهم تجلي لاسم الله الرؤوف  شمسي وقمري  #غوتشي_و_فندي".

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، وشاركت في بطولة هذا الفيلم، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.



وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

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