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اقتصاد

لماذا تمت مراجعة رؤية مصر 2030 وكيف كانت عملية التحديث.. التخطيط توضح

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تعد  مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية عن الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، وبعد مرور أربع سنوات من إطلاق تلك الرؤية، كان لابد من النظر إليها كوثيقة حية ومراجعتها، ودلك وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .


وأضافت  وزيرة التخطي، أن مراجعة روية مصر 2030 تم وفقًا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.

وتابعت  وزيرة التخطيط، وذلك إلى جانب مراعاة ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

وفيما يتعلق بالآلية التي اتبعتها الوزارة في عملية تحديث الرؤية، أكدت "السعيد" حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اتباع النهج التشاركي أثناء القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030، ليتم بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والإعلاميين، والمفكرين، مع عدم إغفال دور فئتى الشباب والمرأة.
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