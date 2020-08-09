AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. 3 أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:22 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عادل نصار
3 أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا لوقف هجماتها على البشر، حيث فجرت روسيا مفاجأة كبرى بانتهائها من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، وسيتم تسجيله فى 12 أغسطس المقبل، ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم، معلنة تصنيع ما يقرب من 40 مليون جرعة أولية يتم تطعيمها للعاملين فى المجال الطبي وكبار السن.

وأضاف التقرير الذي أذاعته قناة الغد، أن اللقاح المنتظر تم تطويره من قبل وزارة الدفاع الروسية ومركز "جماليا" الوطنى للأبحاث، ودخل اللقاح مرحلة التجارب السريرية فى يونيو الماضي باختباره على 38 متطوعًا من الجيش الروسي.

وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع أعلنت أن اللقاح أثبت فعاليته فى إنتاج أجسام مضادة لـ"كوفيد 19"، حيث الإعلان عن اللقاح صاحبه شكوك واتهامات فأكسفورد البريطانية اتهمت روسيا بسرقة أبحاث أولية تتعلق بـ"لقاح كورونا" وهو الاتهام التى لم تعره الدولة الروسية أى اهتمام، ومضت وسائل الإعلام الروسية تحتفي باللقاح الجديد وتبث حالة الأمل فى المجتمع.

وتابع التقرير "لكن خبراء أكدوا أن اللقاح الجديد ربما لن يحظى بثقة منظمة الصحة العالمية إذ اختزلت روسيا المراحل المتعارف عليها فى اختبار اللقاحات كما لم توسع اختبار اللقاح على فئات مختلفة، وخبراء يرجعون استعجال روسيا فى إنتاج اللقاح رغبة منها فى اللحاق بالسباق الدولي لإنتاج لقاح إلى جانب بريطانيا وكندا وأمريكا.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري أمراض باطنة: روسيا تبدأ المرحلة النهائية من اختبارات لقاح كورونا

المرحلة النهائية والنتائج جيدة جدا .. استشاري يزف بشرى بشأن لقاح موسكو ضد كورونا

روسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم

فيديوجراف.. أول لقاح لفيروس كورونا في روسيا

الدفاع الروسية: معطيات اللقاح ضد "كورونا" تظهر انه آمن

المملكة الأردنية تتعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

ترشيحاتنا

إصابة طارق العشرى وجهازه الفنى و16 لاعبا بالمصرى بفيروس كورونا

العربية: السودان يعلن مقاطعة مفاوضات سد النهضة غدا بسبب تعنت إثيوبيا

ضحى بحياته لإنقاذ أمه.. شهيد شهامة جديد بالدقهلية

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الغد

شقا عمره اتسرق.. لص يسرق 200 ألف دولار من رجل فور خروجه من البنك.. فيديو

أول رد فعل من الزمالك بعد إصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا من المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. ليلى وملك أحمد زاهر بـ فستاين سوارية مميزة

عن طريق الهواء .. دراسة : الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

علاج سرعة القذف.. 5 طرق لزيادة فحولة الرجال