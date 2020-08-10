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مرأة

ماذا يحدث اذا تناولت أطعمة تحتوي على حمض الفوليك

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد حمض الفوليك هو احدي العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والمهم في حياتنا ولكن الكثير منا يجهل الاطعمة التي مكن ان نحصل منها علي حمض الفوليك وفوائده هلي الصحة وقدمت اخصائي التغذية العلاجية سهام سوقية قائمة بأطعمة تمنحك حمض الفوليك وفوائده للجسم
.
- يحافظ على صحة العظام ويحميها من الهشاشة .
- يعزز صحة القلب والدماغ .
- يساهم في تخفيف الأرق والتوتر .
- يساهم في منع حدوث تشوهات خلقية للجنين (بإذن الله ) .
- يقي المرآة الحامل من الإصابة بخطر الإجهاض .
- يساهم في الوقاية من السرطان .
- يساهم في علاج فقر الدم .
- يساعد الجسم في الحفاظ على الخلايا وتجديدها .
- له تأثير جيد في تحسين قدرات الإنتباه والتركيز .
- يساهم في السيطرة على ضغط الدم المرتفع .
- يحافظ على نضارة البشرة وصحة الجلد.
.
مصادره : كبدة الغنم / الخضراوات الورقية / 
البازلاء / الفاصولياء البيضاء / السبانخ / البرتقال / الأفوكادو / البرغل / الملفوف / الباذنجان / البندق / العنب الأحمر / الدراق / الأناناس 
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