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منوعات

عروس تهين صديقتها بسبب فيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دمر فيروس كورونا المستجد حفلات الزفاف وأضاع من فرحة ألالاف العرائس خلال الأشهر الماضية، حيث وقفت حفلات الزفاف لفترة من الوقت ثم عادت مرة أخرى ولكن بضوابط وشروط تضمن سلامة الجميع. 

كانت عروس كندية واحدة من العرائس اللاتي تعرضن لموقف إلغاء الزفاف أكثر من مرة بسبب الجائحة، وبمجرد عودة الحفلات عزمت النية على إقامة الحفل ودعوة المقربين لها، ولكن في أثناء ذلك دخلت في عراك عنيف مع صديقتها التي كانت من المفترض أن تكون إحدى وصيفاتها. 

واتهمت العروس أحد ضيوفها باستخدام جائحة فيروس كورونا كحجة لعدم حضور حفل زفافها، فقد كانت العروس غاضبة من أن إحدى وصيفات الشرف لها كانت تستخدم COVID-19 كذريعة لعدم الحضور إلى حفل الزفاف.

كانت  إحدى وصيفات الشرف لا تزال قلقة من حضور أي تجمعات عندما لا يزال فيروس كورونا يمثل تهديدًا حقيقيًا ، ولكن العروس وجدت ان الوصيفة تتحجج، قالت العروس عن مخاوف وصيفة الشرف مشاركتها على موقع Reddit: ستكون قاعتنا أكبر بكثير مما هو مطلوب وسيكون هناك تباعد اجتماعي يمكنها أيضًا ارتداء قناع إذا أرادت ذلك.

واضافت العروس الغاضبة :"إنها ليست بحاجة إلى الترحيب بالناس أو عناقهم. كل ما أحتاجه هو أن تكون هناك وتجلس معي، لا يختلف التواجد في حفل زفافي  مرتديًا القناع عن الذهاب إلى متجر البقالة أو عمل".
ولكن قوبلت العروس بسيل من التعليقات المهاجمة لها ووصفها بأنها شخص أناني لا يفكر إلا في نفسه، فهي رفضت مخاوف وصيفتها ولم تضعه في اعتبارها.
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