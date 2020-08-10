AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اندلاع حريق في أحد مستشفيات إيران.. صور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:18 ص
اندلاع حريق في أحد
اندلاع حريق في أحد مستشفيات إيران
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الإيرانية، اندلاع حريق في أحد المستشفيات وسط العاصمة طهران، فجر اليوم الاثنين.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، اندلع حريق في مستشفى بشارع حافظ في طهران، بأحد مباني المستشفى المكون من 7 طوابق، والذي يضم الأقسام المتخصصة لـCCU والعلاج الكيميائي.

وقال جلال ملكي، المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران إنه تم إخماد حريق اندلع في مستشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ وسط العاصمة طهران فجر اليوم.

وأضاف ملكي، أنه تم إنقاذ 25 مريضا من بين النيران في المستشفى. 

ولفت إلى أن الحريق لم يسفر عن أي اصابات أو خسائر بشرية، وأن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.
اندلاع حريق في أحد مستشفيات إيران.. صور
اندلاع حريق في أحد مستشفيات إيران.. صور
اندلاع حريق في أحد مستشفيات إيران.. صور
اندلاع حريق في أحد مستشفيات إيران.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران .. مقتل 13 شخصا وإصابة 4 آخرين في انفجار طهران.. فيديو وصور

حريق ضخم في كاتدرائية نانت التاريخية بفرنسا.. شاهد

في ساعات الصباح الأولى.. اندلاع حرائق غامضة جديدة في إيران

انفجارات إيران الغامضة.. اندلاع حريق هائل في محطة للكهرباء

ترشيحاتنا

بصواريخ مضادة.. تايوان تعترض طائرات صينية اقتربت من أجوائها

الدرجات المقدرة لا يعاد تقديرها.. التعليم توضح الخطوات الصحيحة لتظلمات الثانوية العامة.. فيديو

كاملة التشطيب.. تفاصيل طرح الإسكان وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات 120 مترا في 16 أغسطس

هل يجوز الوضوء بالشورت والفانلة؟.. أمين الفتوى يرد

وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد مذيعة ماسبيرو بأزمة قلبية

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأوقية يتصدر نشرة صباح البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور

بآلاف الدولارات.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بـ لوك جديد.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير