اندلاع حريق في أحد مستشفيات إيران.. صور

أعلنت السلطات الإيرانية، اندلاع حريق في أحد المستشفيات وسط العاصمة طهران، فجر اليوم الاثنين.





ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، اندلع حريق في مستشفى بشارع حافظ في طهران، بأحد مباني المستشفى المكون من 7 طوابق، والذي يضم الأقسام المتخصصة لـCCU والعلاج الكيميائي.





وقال جلال ملكي، المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران إنه تم إخماد حريق اندلع في مستشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ وسط العاصمة طهران فجر اليوم.





وأضاف ملكي، أنه تم إنقاذ 25 مريضا من بين النيران في المستشفى.



