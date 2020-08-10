مفاوضات سد النهضة اليوم| السودان يقاطع وإثيوبيا تمنع فرص الوصول إلى حلول

تستأنف مصر واثيوبيا اليوم الاثنين المفاوضات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي بعد ان قرر السودان المقاطعة لعدم التزام اديس ابابا بالاجندة المتفق عليها، وفقا لما اعلنه امس موقع العربية.





وأكد مصدر حكومي سوداني، رفض الخرطوم العودة للمفاوضات دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها مشيرا إلى إلى أن تلك الأجندة تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.





وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قد اعلن، الجمعة الماضية، عن أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدولتي المصب مصر والسودان.









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واختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات المصرية السودانية مع إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي، منتصف الشهر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق.







