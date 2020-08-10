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أخبار العالم

مفاوضات سد النهضة اليوم| السودان يقاطع وإثيوبيا تمنع فرص الوصول إلى حلول

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:31 ص
سد النهضة الاثيوبي
سد النهضة الاثيوبي
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على صالح
تستأنف مصر واثيوبيا اليوم الاثنين المفاوضات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي بعد ان قرر السودان المقاطعة لعدم التزام اديس ابابا بالاجندة المتفق عليها، وفقا لما اعلنه امس موقع العربية.
  

وأكد مصدر حكومي سوداني، رفض الخرطوم العودة للمفاوضات دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها مشيرا إلى إلى أن تلك الأجندة تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد. 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قد اعلن، الجمعة الماضية، عن أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدولتي المصب مصر والسودان. 




واختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات المصرية السودانية مع إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي، منتصف الشهر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق.


وتخشى مصر ، التي تعتمد على نهر النيل في 95 في المائة من مياهها العذبة ، أن يقلل السد الاثيوبي بشكل كبير من تدفق نهر النيل، خاصة أثناء ملئه خلال فترات الجفاف أو في سنوات الجفاف. 


وقالت إثيوبيا إن المشروع مفتاح تطوير طاقتها، فيما ويخشى السودان، كدولة مصب، أن يؤثر السد على إمدادات المياه.


والمفاوضات، التي تم تأجيلها لمدة أسبوع بناء على طلب السودان ، مخصصة لمزيد من المشاورات الداخلية. تهدف جولة المفاوضات إلى إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية المعلقة للوصول إلى اتفاق نهائي ملزم لجميع الأطراف.


وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية ، محمد السبيعي ، الأسبوع الماضي ، إن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق عادل ومستدام لجميع الأطراف في أزمة السد.


وأضاف أن مصر ستشارك في المرحلة القادمة من عملية التفاوض بأسس واضحة خاصة في الجانب القانوني. وقال السباعي إن الجانب السوداني لديه مخاوف بشأن سلامة السد، خاصة وأن دراسات سلامة السد لم تنته بعد.
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