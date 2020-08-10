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فن

سفينة غارقة.. رامي عياش يعلن رفضه لمنصب وزاري في لبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن الفنان رامي عياش عن رفضه لمنصب وزاري في الحكومة اللبنانية ، مؤكدا أنه ليس بديلا لأي وزير حيث إنه يجب احترام كرامة الناس ودمائهم واصفا بيروت بالسفينة الغارقة.


وكتب عياش عبر حسابه الرسمي بموقع Twitter:"انا لست بديلًا عن أي وزير .. ورفضت ذلك سابقا .والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس، اليوم بدل إنقاذ الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".


تابع :"مستقبلنا جميعًا مهدّد و٣٠٠ ألف من أهلنا مشرّدون، مفقودين ومفقودات تحت الانقاض.


أضاف :"المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق".


وكان قد تقدم عدد من من الوزراء باستقالاتهم من الحكومة اللبنانية علي خلفية تظاهرات شعبية إثر انفجار مرفأ بيروت وسقوط المئات بين قتلي وجرحى ودمار ما يقترب من نصف بيروت وفق وصف مسؤولين.



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