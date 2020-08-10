وزير التموين: الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية أغسطس

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،أنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية شهر أغسطس الجارى، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية مزيد من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها.
وأوضح أن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.