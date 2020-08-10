وزير التموين: الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية أغسطس

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،أنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية شهر أغسطس الجارى، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية مزيد من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها.









وأوضح أن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.