سكرتير عام مطروح يتفقد إدارات المحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين





تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح صباح اليوم الاثنين ادارات الديوان عام المحافظة وذلك للاطمئنان على سير العمل بالإدارات المختلفة.





و استمع السكرتير العام خلال جولته إلى عدد من الموظفين لمعرفة احتياجاتهم عن قرب وتذليل أي عقبات تعترضهم لضمان حسن أنجاز الأعمال على اكمل وجه.









ووجه بأهمية الالتزام بمواعيد العمل المقررة والإتقان التام للعمل وحسن معاملة المواطنين وفقا للقوانين تيسيرا عليهم.





واشار إلى استمرار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالإدارات والمديريات المختلفة لضمان سير عجلة العمل بدون اي معوقات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين تيسيرا عليهم.



