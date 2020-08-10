AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سكرتير عام مطروح يتفقد إدارات المحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام  محافظة مطروح صباح اليوم  الاثنين ادارات الديوان عام المحافظة وذلك للاطمئنان على سير العمل بالإدارات المختلفة.

و استمع السكرتير العام خلال جولته إلى عدد من الموظفين لمعرفة احتياجاتهم عن قرب وتذليل أي عقبات تعترضهم لضمان حسن أنجاز الأعمال على اكمل وجه.


 ووجه بأهمية الالتزام بمواعيد العمل المقررة والإتقان التام للعمل  وحسن معاملة المواطنين وفقا للقوانين تيسيرا عليهم.

واشار  إلى استمرار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالإدارات والمديريات المختلفة لضمان سير عجلة العمل بدون اي معوقات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين تيسيرا عليهم.

سكرتير عام مطروح يتفقد إدارات المحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين
سكرتير عام مطروح يتفقد إدارات المحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين
سكرتير عام مطروح يتفقد إدارات المحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين
سكرتير عام مطروح يتفقد إدارات المحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حركة المحليات.. لواء أشرف ترك مطروح كرئيس مدينة منذ 3 سنوات وعاد إليها سكرتيرا عاما

محافظ مطروح.. ضبط أي سيارة تلقى القمامة بمنطقة المقابر

ترشيحاتنا

حكم تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم.. مستشار المفتي يجيب

الحزب الحاكم في إثيوبيا يوقف وزير الدفاع الحليف الأقرب لرئيس الوزراء وصديقه المفضل

سأحول حياتك جحيم| فتاة تهرب من حفل زفاف بسبب والدة العريس وابنتها

بعد وفاتها جراء انفجار بيروت.. زوجة سفير هولندا لدى لبنان تنقذ حياة شخصين

إسكان النواب تؤكد ضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء

العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار مرفأ بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور