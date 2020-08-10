أحمد فلوكس يصل القاهرة اليوم لتسجيل أولى أغانيه.. صور

يصل إلى القاهرة اليوم الفنان أحمد فلوكس قادما من دبي من أجل تسجيل اولى اغانيه.



الأغنية من كلمات د. وائل العبيدي وألحان إيهاب سمير وتوزيع أمير سمير.



وكان أحمد فلوكس قرر مؤخرا تجربة حظه في عالم الغناء، لأول مرة في حياته الفنية.



ومن المنتظر أن يبدأ الفنان أحمد فلوكس خلال الأيام المقبلة تحضيرات مسلسله الجديد "سفينة نوح" الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنان الأردني منذر رياحنة ومن إنتاج شركته الخاصة.



كان أحمد فلوكس سافر في رحلة عمل استغرقت شهرا لدولة الإمارات العربية المتحدة.





