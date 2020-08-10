رزان مغربي تنفعل على الهواء: هوية لبنان عربية غصب عن رأس كل الناس

أعربت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن خالص تعازيها لأبناء شعبها في انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 140 مواطنا وإصابة أكثر من 6000 آخرين.





وقالت رزان مغربي خلال مداخلة على قناة "الحدث" اليوم الاثنين، إن "شعبها مسروق الهوية والمستقبل والأحلام".





وطالبت رزان جميع الدول العربية ورئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالوقوف بجانب لبنان ، وفتح تحقيق فيما يتم في لبنان.





ولفتت إلى أن هوية لبنان عربية غصب عن رأس كل الناس، موضحةً أنها موجودة طوال حياتها خارج لبنان لتحقيق أحلامها.



