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اقتصاد

حل مشكلة ضعف المياه بمنطقة الوليدية ومدينة أسيوط

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:00 م
ضعف المياه بمنطقة
ضعف المياه بمنطقة الوليدية
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، حل مشكلة ضعف المياه بصورة جذرية بمنطقة الوليدية ومدينة أسيوط، خاصة فى فترة الصيف التى تزداد فيها معدلات استهلاك المواطنين للمياه نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة بأسيوط، أن الفكرة تم تنفيذها بسواعد أبناء الشركة، وتقوم على تشغيل طلمبة ثالثة عكس اتجاه تشغيل طلمبات مثلث الوليدية لتصل طاقة المحطة الإنتاجية إلى 600 ل /ث.

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وأكد، أنه بالتواصل مع المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالشركة وبرنامج ال CSM  بالخط الساخن ومراكز خدمة العملاء وعبر خدمة الواتساب تبين أنه لم تعد هناك شكوى  من ضعف المياه بمدينة أسيوط لتواجدها بصورة جيدة على مدار اليوم وحتى فى الأدوار العليا بدون أى مواتير رفع.

وأوضح المهندس رفيق صليب مدير منطقة شرق أسيوط أن ما وصلت إليه الطاقة الإنتاجية لمحطة الوليدية فاض عن الاحتياج الفعلى لسكان منطقة الوليدية، ولهذا تم عكس اتجاه تشغيل طلمبات المثلث لتغذية مدينة أسيوط من شبكة مياه منطقة الوليدية واستغلال المياه الفائضة من المحطة لحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة غرب أسيوط.
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