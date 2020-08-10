عودة الدوري .. طنطا يهدر فرصة التقدم على بيراميدز فى الشوط الأول

احتسب الحكم أحمد جمال ضربة جزاء لأبناء السيد البدوي فى الدقيقة 40 من زمن المباراة أهدرها إسلام فؤاد بعد تسديدها ضعيفة على يمين المرمى فى أحضان أحمد الشناوى .





وأطلق الحكم صافرته باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز فى الدقيقة 42 بعد إعاقة من حارس مرمى فريق طنطا محمد فتحي لمحاولة مرور إريك تراوري داخل منطقة الجزاء.





وبعد مراجعة تقنية الفار قام حكم اللقاء بإلغاء ركلة الجزاء ليستمر التعادل السلبي مع نهاية الشوط الأول .



