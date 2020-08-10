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رياضة

عودة الدوري .. طنطا يهدر فرصة التقدم على بيراميدز فى الشوط الأول

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:32 م
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا فى التقدم على بيراميدز مع نهاية الشوط الأول فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي فى إطار مباريات الاسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز .

احتسب الحكم  أحمد جمال ضربة جزاء لأبناء السيد البدوي فى الدقيقة 40 من زمن المباراة أهدرها إسلام فؤاد بعد تسديدها ضعيفة على يمين المرمى  فى أحضان أحمد الشناوى .

وأطلق الحكم صافرته باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز فى الدقيقة 42 بعد إعاقة من حارس مرمى فريق طنطا محمد فتحي لمحاولة مرور إريك تراوري داخل منطقة الجزاء.

وبعد مراجعة تقنية الفار قام حكم اللقاء بإلغاء ركلة الجزاء ليستمر التعادل السلبي مع نهاية الشوط الأول  .

ويتواجد بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة المصرية برصيد 32 نقطة، بينما يحل طنطا في المرتبة 16 برصيد 16 نقطة.
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