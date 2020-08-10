AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خايف عليك من الغرامة.. أحمد موسى يناشد المصريين المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:36 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الممكن أن يقع الناخب في جرائم انتخابية بفعل قد يرتكبه داخل اللجنة؛ موضحا أن القانون ينص على عقوبة قدرها 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت. 

وأضاف أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «ده قانون والله مش بخوف حد أنا خايف عليك أنك تتعرض لغرامة .. في بيوت عيلة فيها 10 أفراد ممكن يدفعوا 5 آلاف جنيه»؛ منوها بأن الدستور ينص على ذلك.

وأشار أحمد موسى إلى أن التصويت سيكون يومين متتالين من 9 صباحا إلي 9 مساءً، مرددا «مش هتاخد وقت غير 5 دقايق ودور المصريين التواجد في العملية الانتخابية».

وأكد أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تجري الانتخابات على يومين حتى لا يحدث زحام، خشية تعرض البعض لفيروس كورونا.

وتابع أحمد موسى «بلدك محتاجة صوتك وانا بتكلم علشان بلدي، ولازم صوتك يوصل لانه استكمال لثورة 30 يوينو». 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شارك في انتصار أكتوبر.. أحمد موسى يستعرض تاريخ المحارب الفريق محمد العصار

الشعب متحمس.. النائب محمد أبو العينين: ليبيا المحيط الإقليمي للأمن المصري ولابد أن نحميه

للمصريين بالخارج.. 10 أسئلة شائعة حول التصويت البريدي بانتخابات الشيوخ

النائب هيدخل المجلس بقرارك.. أحمد موسى يناشد المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ

ظرف استثنائي.. أحمد موسى يكشف سر انتخابات الشيوخ في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

هل تجوز قراءة القرآن دون ستر العورة؟ الإفتاء تجيب

بعد إقلاعه عن التدخين.. حسني شتا: قد إيه الواحد كان غبي في تدمير صحته

مواد خطيرة في الزوق.. الكشف عن متفجرات بمعمل في بيروت

في دقيقة من موبايلك .. اعرف لجنتك الانتخابية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020

مصير الأهلي والزمالك.. الكاف يحسم الجدل حول حضور الجماهير بنصف نهائى أبطال إفريقيا

وسائل إعلام: استقالة الحكومة اللبنانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تشعر بالدوخة عند الوقوف ؟.. إليك السر الخطير

كتف ساقط.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

وصلة ردح ولفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها بسبب مصطفى حفناوي