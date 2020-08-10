خايف عليك من الغرامة.. أحمد موسى يناشد المصريين المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الممكن أن يقع الناخب في جرائم انتخابية بفعل قد يرتكبه داخل اللجنة؛ موضحا أن القانون ينص على عقوبة قدرها 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت.





وأضاف أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «ده قانون والله مش بخوف حد أنا خايف عليك أنك تتعرض لغرامة .. في بيوت عيلة فيها 10 أفراد ممكن يدفعوا 5 آلاف جنيه»؛ منوها بأن الدستور ينص على ذلك.





وأشار أحمد موسى إلى أن التصويت سيكون يومين متتالين من 9 صباحا إلي 9 مساءً، مرددا «مش هتاخد وقت غير 5 دقايق ودور المصريين التواجد في العملية الانتخابية».





وأكد أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تجري الانتخابات على يومين حتى لا يحدث زحام، خشية تعرض البعض لفيروس كورونا.





وتابع أحمد موسى «بلدك محتاجة صوتك وانا بتكلم علشان بلدي، ولازم صوتك يوصل لانه استكمال لثورة 30 يوينو».



