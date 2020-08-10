بزيادة 10 ملايين عن العام الماضي .. الأوقاف: 114 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي





وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه يجرى الآن توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحي وفق خطة التوزيع التي يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة.







ووجهت الوزارة، تحية تقدير وعرفان لكل من أسهم في هذا المشروع العظيم بجهد أو مال ، وتحية لكرم الشعب المصري العظيم المعروف بتراحمه وتكافله.