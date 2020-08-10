بزيادة 10 ملايين عن العام الماضي .. الأوقاف: 114 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

حققت حصيلة صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف، نقلة نوعية حيث بلغت 114 مليون جنيه بزيادة نحو عشرة ملايين جنيه عن العام الماضي ونحو 82 مليون جنيه عن العام الأول للمشروع.
وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه يجرى الآن توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحي وفق خطة التوزيع التي يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة.
ووجهت الوزارة، تحية تقدير وعرفان لكل من أسهم في هذا المشروع العظيم بجهد أو مال ، وتحية لكرم الشعب المصري العظيم المعروف بتراحمه وتكافله.
وعلى جانب آخر صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة ، لأن قوة الدولة تكمن في اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية ، كما أن اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية أمانة ، وعلى كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن ، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني .
وأكد جمعة أن وزارة الأوقاف في الوقت الذي تحث فيه على المشاركة الإيجابية وتعدّها واجبًا وطنيًّا فإنها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب ، بل إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول مجرد محاولة استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.