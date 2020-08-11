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سيارات

تعرف على سيارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:52 ص
تعرف على سيارة اليوتيوبر
تعرف على سيارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي
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منة الله عبد الحميد

توفي عصر أمس اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعدما أصيب بجلطة في المخ منذ أيام قليلة، أسفرت عن مكوثه في المستشفى لمدة أيام، ولكن بعدها تدهورت حالته الصحية ووضع على أجهزة التنفس الصناعي ولكن كل كذلك كان بلا جدوى.

 

حفناوي من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا، حيث يبلغ عدد متابعيه حوالي مليون ونصف متابع بسبب شعبيته الكبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

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ظهر حفناوي خلال حسابه الشخصي على موقع الصور انستجرام بعدة صور مختلفة سواء كان يستقل سيارته أو يقدم عروضًا للطعام وخلافه.

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وعن أشهر السيارات التي كان يستقلها حفناوي  أثناء الصور كانت سيارة  مكشوفة برتقالية اللون مخصصة للسفارى، وظهر بجانب العديد من الدراجات النارية.

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وأعلن خبر وفاة حفناوي المصور الشهير أنتيكا ومنصات السوشيال ميديا، وقد تعرض حفناوي للعديد من رسائل الحب والتشجيع والدعاء في الآونة الأخيرة ولكن المرض انتصر عليه.

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يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي  يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا وقد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على أثرها في غيبوبة داخل أحد المستشفيات .

 

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