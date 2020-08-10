تملى وتخلص.. أحمد موسى: إثيوبيا عايزة تخلع من مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تبحث حل للوصول إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، موضحا أن مصر شاركت اليوم في المفاوضات بحضور السودان وإثيوبيا.









وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه تم رفع الاجتماع لمدة أسبوع ليتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع القادم؛ مرددا «إثيوبيا عايزة تخلع من مفاوضات سد النهضة.. أملى وخلص ومفيش أي شيء يلزمها».





وأكد أحمد موسى، أنه من ضمن جدول أعمال مجلس الأمن هذا الشهر هو ما توصلت إليه مفاوضات سد النهضة، قائلا «الأمور أصبحت أمام المجتمع الدولي».





وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر تسير في اتجاه للوصول إلي اتفاق حول سد النهضة سواء أفريقيا أو دوليا؛ منوها بأننا نسعى لحل الأمر في أفريقيا وإن لم يحل سوف يتم حله في مجلس الأمن.