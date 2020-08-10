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رياضة

الدوري الأوروبي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وكوبنهاجن.. وهدف أبيض لـ جرينوود

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي،  في إطار مباريات دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".

الشوط الأول شهد سيطرة مطلقة في بدايته للفريق الدنماركي عكس التوقعات، وسط تراجع للاعبي مانشستر يونايتد، لكن سرعانا ما تدارك لاعبو مانشستر يونايتد الأمر، وكانوا قريبين من تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبهم الشاب ماسون جرينوود عندما سدد كرة قوية كانت في طريقها لمرمى كوبنهاجن، لكن أحد مدافعي الفريق الدنماركي أبعدها عن مرمى فريقه  في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وألغي حكم المباراة هدفًا لماسون جرينوود في الدقيقة 44، بعد العودة لتقنية الفار، التي بينت وجوده في موقف تسلل.

ويلاقي الفائز من المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي ولفرهامبتون الإنجليزي وإشبيلية.
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