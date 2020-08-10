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أخبار العالم

التوصل لتفاهمات بين عقيلة صالح والسفير الأمريكي لحل الأزمة الليبية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عن توصله إلى تفاهمات مع السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند بشأن استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، خلال لقائهما في القاهرة.


وقال صالح في تصريحات لــ "العربية" إن الولايات المتحدة لديها اهتمام بوقف إطلاق النار في ليبيا.


وأضاف: "اقترحنا أن تكون سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات".


وبحسب "سكاي نيوز" تفاهم صالح مع ريتشارد على أن تكون مدينة سرت هي مقر الحكومة والوزارات المختلفة وأن تكون منزوعة السلاح، وخروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات والخبراء الأتراك وكل الميليشيات والمرتزقة.


كما تفاهما على تشكيل جهاز أمني موحد يتولى عمليات تأمين مقار الحكم والوزارات المختلفة، وحل المجلس الرئاسي القائم حاليا وتشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل أقاليم ليبيا الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.


وناقش الطرفان خلال الاجتماع الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة، التي تتفق مع مخرجات مؤتمر برلين.


واوضح السفير الأمريكي موقف واشنطن بشأن ضرورة وقف القتال في ليبيا، مجددا تأكيد رؤية واشنطن عدم وجود حل عسكري للأزمة.


وقال حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي إن زيارة صالح إلى القاهرة جاءت بناء على دعوة رسمية أمريكية، لافتا إلى أن صالح ناقش مع السفير الأمريكي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا.


وأضاف أن صالح أكد خلال اللقاء على التوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أن عيوب اتفاق الصخيرات تكمن بالأشخاص الذين أوكلت لهم مهمة التنفيذ.


وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، إلى حين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.​
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