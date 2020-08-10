«إيزي جت» البريطانية تستأنف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة

أكد الدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى، أنه تم التصديق على تشغيل شركة "إيزى جت" البريطانية إحدى أهم شركات الطيران على مستوى العالم وأوروبا، رحلات طيران عارض إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين.





كان ذلك فى إطار سعى وزارة الطيران الدائم نحو زيادة وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية.





وأضاف نوير أن هذه الخطوة الهامة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله .





وأشار إلى أنه من المقرر أن تسير شركة إيزى جت رحلتين أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ خط سير مانشستر / شرم الشيخ يومى الثلاثاء والأحد خلال شهر سبتمبر القادم. وبواقع رحلة جوية واحدة أسبوعيًا يوم الأربعاء من مطار جاتويك إلى شرم الشيخ.





وسيشهد مطار الغردقة تشغيل أربع رحلات جوية أسبوعيًا أيام الإثنين والأربعاء والخميس والسبت من مطار لندن جاتويك اعتبارًا من ٢٠٢٠/٩/٢ ، ورحلتين أسبوعيًا خط سير مانشستر / الغردقة يومى الأربعاء والسبت من كل أسبوع.