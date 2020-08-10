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حقوقهم محفوظة.. حماية المستهلك تزف بشرى لأولياء الأمور حول مصاريف أتوبيسات المدارس العام الدراسي السابق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:42 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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هاني حسين
قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا نعمل على إحداث التوازن لتحقيق مصلحة المستهلك ومقدم الخدمة، مضيفا "نعمل على إحداث التوازن بين أولياء الأمور والمدارس فيما يتعلق بمصاريف أتوبيسات المدارس للعام الدراسي السابق التي لم يستفد أولياء الأمور منها".

وأضاف أحمد سمير، في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن قانون حماية المستهلك يحفظ حقوق المستهلك حتى في حالة عدم حصول أولياء الأمور على خدمات مقابل أموال يدفعها ولي الأمر.

وتابع أحمد سمير "حقوق أولياء الأمور محفوظة فيما يتعلق بمصاريف أتوبيسات المدارس للعام الدراسي السابق".

وأكمل احمد سمير "تواصلنا مع المدارس وردت بأنها قامت بايجار الأتوبيسات وعقد الإيجار يكون لمدة الفصل الدراسي بشكل كامل، وجزء كبير من المدارس تمتلك أتوبيساتها لتحقيق من الربح الكامل".

ولفت أحمد سمير:"  ننتظر توقيت محدد لاتخاذ قرار تجاه حصول الأهالي على حقوقهم في عدم تلقي خدمة اتوبيسات المدارس  في العام الدراسي السابق"، مضيفا:"  لا يوجد تفرقة بين مدرسة وجامعة وشركة في حال عدم تقديم الخدمات المدفوع ثمن الحصول عليها، والغرامة من 10 ألاف إلى مليون جنيه وفي حالة العود تضاعف إلى 2 مليون جنيه".
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