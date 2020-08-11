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رياضة

سيؤثر سلبا على نفسيتي.. طارق العشري يطالب رسميا بـ تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن حاله أحمد عبد الفتاح حارس مرمى الفريق في تحسن حيث أنه غادر المستشفي اليوم مشددا ان باقي اللاعبين يخضعوم لاشراف طبي داخل العزل لحين شفائهم.

وأضاف طارق العشري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن تم اكتشاف 5 حالات جديده مصابه بـ فيروس كورونا ، متوقعا زياده العدد خاصه وأن الفريق كله كان مخالط للحالات المصابة. 

وأوضح أن اتحاد الكرة من المقرر أن يجري لهم مسحة طبية عقب 48 ساعه في ظل خوض الفريق لمباراة الإسماعيلي يوم الجمعة. 

وطالب العشري بضرورة تاجيل المباراة حيث إنه من الصعب أن يتم شفاء اللاعبين وضرورة خضوعهم للبروتوكول الطبي كاملا.

وأكمل أن الامر سيؤثر بشكل سيؤثر بشكل سلبي عليه نفسيا حال ظهرت المسحه بنتيجه اياجابيه وهو الامر المتوقع 

وتوجه برجاء خاص لـ اللجنه الخماسية بضرورة تاجيل مباراة الفريق امام الاسماعيلي يوم الجمعه المقبل حفاظا على سلامة اللاعبين ولاعبي الفريق المنافس.
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