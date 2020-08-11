طريقة عمل الأرز بلبن في الفرن

وقت الطهي : 30 دقيقة

تكفي لـ : 3 أشخاص

طريقة عمل الرز بلبن في الفرن

مقادير طريقة عمل الرز بلبن في الفرن

1/4 (1 كيلو) لبن حليب

كوب ارز

5 ملاعق نشا

كوب سكر

2 كيس فانيليا





طريقة عمل الرز بلبن في الفرن





1- نضع كوب الأرز في حلة بها مياه على النار ونقوم بتسوية الرز.





2- نقوم بإحضار حلة اخرى، ونقوم بغلي اللبن مع تحليته، وناخذ الارز بعد أن ينضج ونضعه على اللبن.





3- نقوم بتذويب النشا في ماء ونضع عليه الرز بلبن ، ونقوم بتقليبه على النار، حتى يتقل القوام ويأخذ غلوة.



4- ثم نضع الفانيليا ونرفعه من على النار.



