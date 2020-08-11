طريقة عمل الأرز بلبن في الفرن

تعتبر طريقة عمل الرز بلبن في الفرن من اشهى وافضل الحلويات، وتعتبر طريقة عمل الرز بلبن في الفرن من أكثر الحلويات انتشارا في الوطن العربي، وذلك لسهولة تحضيرها في المنزل.
وقت التحضير : 8 دقائق
وقت التحضير : 8 دقائق
وقت الطهي : 30 دقيقة
تكفي لـ : 3 أشخاص
وتحتوي طريقة عمل الرز بلبن في الفرن على مكونات مفيدة كالأرز واللبن والنشا، وهو ما يخلص مزيجا لذيذا للغاية، إلا ان وضعها في الفرن يعطي مذاقا مختلفة لـ الرز بلبن.
طريقة عمل الرز بلبن في الفرن
مقادير طريقة عمل الرز بلبن في الفرن
1/4 (1 كيلو) لبن حليب
كوب ارز
5 ملاعق نشا
كوب سكر
2 كيس فانيليا
طريقة عمل الرز بلبن في الفرن
1- نضع كوب الأرز في حلة بها مياه على النار ونقوم بتسوية الرز.
2- نقوم بإحضار حلة اخرى، ونقوم بغلي اللبن مع تحليته، وناخذ الارز بعد أن ينضج ونضعه على اللبن.
3- نقوم بتذويب النشا في ماء ونضع عليه الرز بلبن ، ونقوم بتقليبه على النار، حتى يتقل القوام ويأخذ غلوة.
4- ثم نضع الفانيليا ونرفعه من على النار.
4- ثم نضع الفانيليا ونرفعه من على النار.
5- نقوم بصب الرز بلبن في أطباق فويل او برام ونضعه تحت الشواية ليأخذ لون، ثم نقدمه.