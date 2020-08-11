AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الأرز بلبن في الفرن

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:51 ص
طريقة عمل الرز بلبن
طريقة عمل الرز بلبن في الفرن
Advertisements
آية التيجي
تعتبر طريقة عمل الرز بلبن في الفرن من اشهى وافضل الحلويات، وتعتبر طريقة عمل الرز بلبن في الفرن من أكثر الحلويات انتشارا في الوطن العربي، وذلك لسهولة تحضيرها في المنزل.

وقت التحضير : 8 دقائق
وقت الطهي : 30 دقيقة
تكفي لـ : 3 أشخاص

وتحتوي طريقة عمل الرز بلبن في الفرن على مكونات مفيدة كالأرز واللبن والنشا، وهو ما يخلص مزيجا لذيذا للغاية، إلا ان وضعها في الفرن يعطي مذاقا مختلفة لـ الرز بلبن.

طريقة عمل الرز بلبن في الفرن

مقادير طريقة عمل الرز بلبن في الفرن

1/4 (1 كيلو) لبن حليب
كوب ارز
5 ملاعق نشا
كوب سكر
2 كيس فانيليا

طريقة عمل الرز بلبن في الفرن 

1- نضع كوب الأرز في حلة بها مياه على النار ونقوم بتسوية الرز.

2- نقوم بإحضار حلة اخرى، ونقوم بغلي اللبن مع تحليته، وناخذ الارز بعد أن ينضج ونضعه على اللبن.

3- نقوم بتذويب النشا في ماء ونضع عليه الرز بلبن ، ونقوم بتقليبه على النار، حتى يتقل القوام ويأخذ غلوة.

4-  ثم نضع الفانيليا ونرفعه من على النار.

5- نقوم بصب الرز بلبن في أطباق فويل او برام ونضعه تحت الشواية ليأخذ لون، ثم نقدمه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بيكاتا الدجاج .. فيديو

مفيدة وجديدة.. طريقة عمل المنسف الأردني

الفتة والمنسف والكبسة.. تعرف على أشهر أكلات عيد الأضحى في الدول العربية

حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركي

طريقة تحضير السحلب.. السوري والليبي والتونسي

طريقة عمل الرز بلبن.. بالنشا وبدونه ووصفة للرضع

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يناشد المصريين المشاركة في انتخابات الشيوخ.. الصحة تحذر من موجة ثانية لكورونا

لحظة إخراج ترامب من المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ.. فيديو

حزب الله أم أهل الكهف؟.. أول فيديو لانفجار قاعدة أمريكية في العراق على حدود الكويت.. شاهد

تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

خاطئ.. رضا عبدالعال عن قرار مرتضى منصور بالخصم للاعبين ..فيديو

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. أحمد فلوكس يفتح النار على هاني شاكر والفنانين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

عنصرية جديدة.. ضابط يركع على رقبة رجل أسود والأخير يستغيث.. فيديو