بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

اعتادت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات والمهرجانات. متابعيهاالاجتماعي





خلال الأيام الماضية ، حيث ظهرت بفستان أنيق خلال حضورها حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم. وتألقت الفنانة درة





الفستان الذي ارتدته درة، كان قصيرا باللون اللبنى وذا أكمام طويلة، واتسم تصميمه بأنه جمع بين الأناقة و الرقى.





اقرأ إيضا..





وقد حمل فستان درة فى احدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta franchi، فيما بلغت قيمة الفستان 301 دولار أمريكي بعد الخصم.





وقد نال فستان درة إعجاب متابعيها على إنستجرام، ودار جدل على جروبات الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان الفستان، أشاد خلاله رواد تلك المواقع بأناقة وجمال فساتين درة التى تطل بها دائما.





ونعرض لكم أجمل فساتين درة، فيما يلي: