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مرأة

بالريال السعودي.. سعر فستان درة في أحدث ظهور لها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:10 م
درة
درة
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حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء حضورها حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم.

وأطلت الفنانة درة على جمهورها بإطلالة جذابة، مرتدية فستان على أحدث صيحات الموضة، باللون اللبني اللامع بالأكمام المنفوشة من الأكتاف، وقصير فوق الركبة.

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta franchi، وبلغ سعر الفستان قبل الخصم حوالي 2262 ريال سعودي، أما بعد الخصم جاء سعره 1133 ريال سعودي.

وحملت درة بورتفيه صغير الحجم باللون الفضي لاستكمال أناقتها.

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وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، ووضعت المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها بطريقة هادئة تخطف الأنظار. 
بالريال السعودي.. سعر فستان درة في أحدث ظهور لها
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