مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الأجتماعي الانستجرام،ـ بصورة جديدة من احدث ظهور لها بإطلالة صيفية مميزة.

وبدت جوهرة فى الصورة بإطلالة عصرية و أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة و اتسم الفستان بنقوش الورد المبهجة التى جمعت بين اللونين الأبيض و الأحمر.





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وانتعلت جوهرة حذاء صيفي ذا كعب عالى باللون البيج و ارتدت حقيبة صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارت التى منحتها إطلالة متكاملة وجذابة.





ووضعت جوهرة مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى المتناسق مع ألوان فستانها، واعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها.



