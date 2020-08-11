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مرأة

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:25 ص
جوهرة
جوهرة
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هاجر هانئ
شاركت الراقصة جوهرة  متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الأجتماعي الانستجرام،ـ بصورة جديدة من احدث ظهور لها بإطلالة صيفية مميزة.
وبدت  جوهرة فى الصورة بإطلالة عصرية و أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة و اتسم الفستان بنقوش الورد المبهجة التى جمعت بين اللونين الأبيض و الأحمر.

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وانتعلت جوهرة حذاء صيفي ذا كعب عالى باللون البيج و ارتدت حقيبة صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارت التى منحتها إطلالة متكاملة وجذابة.

ووضعت جوهرة مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى المتناسق مع ألوان فستانها، واعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها.

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