ملابس صيفية.. جوهرة تستعرض جمالها فى الساحل الشمالي.. شاهد

نشرت الراقصة جوهرة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، وذلك خلال استمتاعها بأجازتها الصيفية فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.









وظهرت جوهرة فى الصور بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ارتدت تى شيرت قصير للغاية وبأكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه هاف ستومك و نسقت معه بنطلون رياضي متعدد الألوان.





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وانتعلت جوهرة حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، واكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها ما منحها إطلالة متكاملة بسيطة و غير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت جوهرة فى الصور بخصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.















