AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جمبسوت تايجر شورت.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:50 م
جوهرة
جوهرة
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت جوهرة بإطلالة لافتة على أحدث صيحات الموضة، مرتدية جمبسوت تايجر شورت بألوان البني والبيج، مع ارتداء جاكيت كلاسيكي باللون الأبيض، مع وضع الحزام الابيض  على منطقة الخصر لإبراز رشاقتها.

وانتعلت حذاء مكشوف ذا كعب عال، وحملت حقيبة صغيرة الحجم لاستكمال إطلالتها.

وتركت جوهرة خصلات شعرها البني الإنسيابي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

وبرزت ملامحها بالمكياج الناعم فاختارت اللون البني في الشفاه، مع رسم العيد بطريقة بسيطة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجمبسوت جلد.. رزان مغربي تتألق على إنستجرام

بلوزة كتف وكتف .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أول أيام العيد

بـ فستان تايجر.. دومينيك حوراني تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمسبوت مشجر.. جوهرة تفاجئ متابعيها بإطلالة محتمشة

بالأبيض والورود.. جوهرة تستعرض رشاقتها في صورة جديدة

بـ بفستان مجسم ملون.. جوهرة في إطلالة تبرز أنوثتها

ترشيحاتنا

أهم الأخبار: الغنوشي ينجو من سحب الثقة في تونس.. نسب الزيادة في تذاكر المترو.. إصابات كورونا حول العالم

النتائج مبشرة.. شركة أمريكية تختبر عقار علاج كورونا

أدعية يوم عرفة مكتوبة.. للزواج وللرزق

أحمد سعد وحسن شاكوش يتصدران قائمة التريند بـ 100 حساب في 24 ساعة

أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

الفوضى تجتاح برشلونة.. صفحات مشبوهة واستقالات وسرقة خزينة النادي وانفجار ميسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس

بـ جمبسوت تايجر شورت.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور