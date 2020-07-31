AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس جريئة.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:54 م
جوهرة
جوهرة
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الراقصة جوهرة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.


وظهرت جوهرة، بـ توب جذاب باللون الأبيض، ومطعم بمجموعة من الألوان التى تبرز جمالها، ودون أكمام ليكشف عن رشاقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جوهرة في الماكياج على اللون البني للعيون، ووضعت أحمر للشفاه بسيطا يتناسب مع ظهورها.


كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة وناعمة.


ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الفضية التى تتناسب مع ظهورها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلاسيك ولا كاجوال.. منة فضالي بإطلالة تكشف عن رشاقتها

بملابس رياضية.. ياسمين صبري بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

بـ الأحمر المكشوف.. نوال الزغبى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بفستان جذاب.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

بـ الكاجوال الجذاب.. نوال الزغبي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

ترشيحاتنا

آرسنال يفكر في ضم كوتينيو ويعرض 9 ملايين جنيه إسترليني على برشلونة

هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

حكم الشك في عدد أشواط الطواف.. تعرف على رآء الفقهاء

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ شركة للكابلات الكهربائية من كارثة

أسد يمزق ذراع سائح في رحلة سفاري أفريقية .. صور

لحرق الدهون وهضم أسرع.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تمنع الانتفاخ وتنقص الوزن.. احرص على تناول هذه الأطعمة في العيد

بفستان جذاب.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.. شاهد