بملابس جريئة.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الراقصة جوهرة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.
وظهرت جوهرة، بـ توب جذاب باللون الأبيض، ومطعم بمجموعة من الألوان التى تبرز جمالها، ودون أكمام ليكشف عن رشاقتها.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جوهرة في الماكياج على اللون البني للعيون، ووضعت أحمر للشفاه بسيطا يتناسب مع ظهورها.
كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة وناعمة.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الفضية التى تتناسب مع ظهورها.