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أخبار العالم

الكويت تكشف حقيقة تعرض منفذ حدودي مع العراق للتخريب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نفى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، ما تم تداوله بشأن تعرض مركز على الحدود العراقية للتخريب، مؤكدة استقرار الأوضاع. 

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر عراقي، قوله، إن انفجارا وقع بالقرب من معبر على الحدود بين العراق والكويت، واستهدف قاعدة أمريكية. 

ونفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، أن يكون معبر جريشان على الحدود العراقية الكويتية، قد تعرض لهجوم أو عمل تخريبي.

وصرح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لـ شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "تناقلت بعض وكالات الأنباء خبرا عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي.. تنفي قيادة العمليات المشتركة هذا الخبر، وتؤكد أنه غير صحيح". 
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