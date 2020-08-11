AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انخفاض بسيط.. الصين تسجل 44 إصابة جديدة بـ كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في انخفاض جديد عن أمس حيث سجلت 49 إصابة جديدة. 

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن 31 من الإصابات الجديدة كانت حالات وافدة من الخارجي، و13 محلية تم الإبلاغ عنها من منطقة شينج يانج، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.

أبلغت الصين أيضًا عن 17 مريضًا جديدًا بدون أعراض ، مقارنة بـ 31 في اليوم السابق.

ووصلت الإصابات بالفيروس منذ ظهوره بالصين إلى 84 ألفا و712 حالة وسجلت 4634 وفاة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات وافدة من الخارج

استمرار الزيادة في بكين.. الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 27 إصابة جديدة بينها 23 بعدوى محلية

الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 19 إصابة جديدة بينها 8 بعدوى محلية

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

بكين خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي

ترشيحاتنا

مع السلامة يا أصيل.. منى فاروق تنشر صورة مع اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي

خناقة حريمي .. مجموعة من السيدات تسحل 4 مراهقات داخل حديقة .. فيديو

انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري التونسي بـ السيدة عائشة

سعيد بوصوله إلى نادي المائة.. حسام حسن: عبدالله السعيد ميعرفش غير مصلحته.. فيديو

بعد مفاجأة الجمهور بالزفاف.. تعرف على الدنماركية ريم عودة زوجة الفلسطيني محمد عساف.. صور

إزاي تعرف الزبدة الأصلي... وتفرق بين الفلاحي والسمن البلدى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكراسي والمظلات.. شجار عنيف بين رواد شاطئ في بلجيكا | فيديو

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور