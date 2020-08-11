انخفاض بسيط.. الصين تسجل 44 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في انخفاض جديد عن أمس حيث سجلت 49 إصابة جديدة.





وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن 31 من الإصابات الجديدة كانت حالات وافدة من الخارجي، و13 محلية تم الإبلاغ عنها من منطقة شينج يانج، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.





أبلغت الصين أيضًا عن 17 مريضًا جديدًا بدون أعراض ، مقارنة بـ 31 في اليوم السابق.





ووصلت الإصابات بالفيروس منذ ظهوره بالصين إلى 84 ألفا و712 حالة وسجلت 4634 وفاة.