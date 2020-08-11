رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يوضح حقيقة مطالبته بإعدام المصححين بسبب التظلمات

نشر الدكتور رضا حجلزي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توضيحا بشأن التصريح المنسوب إليه و الذي تم تداوله على فيس بوك خلال الساعات الاخيرة والذي اكد ان رضا حجازي قال : انه إذا ثبت أن للطالب المتقدم للتظلم عشرون درجة كاملة سأطالب باعدام المصحح"





حيث قال حجازي : هذا الكلام تم اجتزائه من مداخلة لي في احدى القنوات ، لجذب قراء اكثر للخبر





واضاف قائلا : انا في الاصل معلم وكم أفتخر بهذة المهنة و ادافع عن المعلمين في كل مكان ، ولن يهدأ لي بال قبل أن أعيد للمعلم مكانته كاملة.





واستكمل حجازي توضيحه قائلا : هذة الجملة المنسوبة لي قولتها كنوع من الإستنكار ، لأنه من المستحيل أن يكون هناك مصححا واحدا يتسبب في خسارة طالب ثانوية عامة عشرون درجة كاملة بالخطأ





واوضح حجازي انه لا يوجد في امتحانات الثانوية العامة سؤال يقدر بعشرون درجة اصلا





وقال : قولت هذة الجملة للإستنكار والنفي ودفاعا عن مقدري الأسئلة ، وثقتةً مني فيهم ، وقد كررت بالمداخلة ماهي شروط التظلم ووضحت ان المقدر لا يقدر.





واضاف : بعيدا عن كوني معلما وأفتخر بذلك...فلا أحد يستطيع أن يهين المعلم او ينكر فضله



