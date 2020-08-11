20 مليونا وألف و19 حالة.. حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 20 مليونا وألف و19 حالة.





وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى 733 ألفا و 897 حالة على الأقل.





وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد وفيات وإصابات مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، حيث بلغت حصيلة الإصابات خمسة ملايين و85 ألفا و821 حالة على الأقل في حين بلغت حصيلة الوفيات 163 ألفا و370 حالة على الأقل.



