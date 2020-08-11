إقبال ضعيف في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية.. صور

بدأت اللجان العامة والفرعية بنطاق محافظة الدقهلية منذ قليل، فتح أبوابها فى التاسعة صباحا أمام الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الشرطة المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.









يذكر أن الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل، داخل 783 مركزًا انتخابيًا و24 لجنة عامة و1031 لجنة فرعية، حيث من المقرر أن يدلى 4 ملايين و338 ألفا و465 ناخبا على مستوى المحافظة بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر له 11 و12 أغسطس، ويتنافس ٤٣ مرشحا بالدقهلية منهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشحان عن حزب الوفد، ومرشح عن حزب الجيل، و29 مرشحا مستقلا على ٦ مقاعد فردي مخصصة للمحافظة في مجلس الشيوخ، أما بالنسبة للقوائم فتوجد قائمة واحدة فقط وهي القائمة الوطنية من أجل مصر.









وبدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.