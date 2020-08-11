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أخبار البلد

افتتاح لجان مجمع المدارس الانتخابية بالعمرانية وسط تشديدات أمنية.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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احمد شريف

أفتتحت منذ قليل، أبواب اللجان الانتخابية للتصويت على استحقاق مجلس الشيوخ، بمدرسة أحمد زويل ومدرسة الرائد أحمد جمال الفقي في دائرة العمرانية بالجيزة.


وشهدت اللجان بدائرة العمرانية، تشديدات أمنية كثيفة، وسط حالة من الهدوء والصمت الانتخابي، في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.


وظهرت خلال عملية التأمين عناصر من الشرطة النسائية، لتأمين الناخبات خلال التصويت على الاستحقاق الانتخابي.


وزودت المقار الانتخابية، ببوابات التعقيم، لحماية الناخبين وسط إجراء احترازية، لتجنب فيروس كورونا في الوقت الحالي.


الجدير بالذكر أن اليوم هو الأول في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستستمر لمدة يومين.

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