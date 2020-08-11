وزير التعليم السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمنصورة

أدلي الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم منذ قليل بصوته في أول ايام التصويت فى إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة الإمام محمد عبده بشارع مجمع كلية الآداب .





وقال " الهلالي " إن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وعلى كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاقات السياسية والانتخابية.





وأضاف أن لمجلس الشيوخ دور مهم لانه سيضم كوارد الخبراء والمتخصصين في كل المجالات المختلفة لاستكمال بناء الدولة المدنية الحديثه.

واضاف الوزير السابق " اوجه رساله لكل المواطنين بالنزول والمشاركه برأيهم علشان بعد تشكيل المجلس يكون له دور فعال وقوى كم انه سيكون هناك مجلسين وندعو كل الناس فى قطاعات الدولة للنزول وقول رأيهم " .





يذكر ان 4 مليون و338 الف و465 ناخبا على مستوى المحافظة بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر له 11 و12 أغسطس داخل 783 مركزًا إنتخابيًا و24 لجنة عامة و1031 لجنة فرعية ويتنافس ٤٣ مرشحا بالدقهلية منهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن ومرشحان عن حزب الوفد ومرشح عن حزب الجيل و29 مرشح مستقل على ٦ مقاعد الفردي مخصصه للمحافظة في مجلس الشيوخ اما بالنسبة للقوائم يوجد قائمة واحدة فقط وهي القائمة الوطنية من أجل مصر.



