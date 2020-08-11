AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير التعليم السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمنصورة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أدلي الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم منذ قليل بصوته في أول ايام التصويت فى إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة الإمام محمد عبده بشارع مجمع كلية الآداب . 

وقال " الهلالي " إن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وعلى كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاقات السياسية والانتخابية.

وأضاف أن لمجلس الشيوخ دور مهم لانه سيضم كوارد الخبراء والمتخصصين في كل المجالات المختلفة لاستكمال بناء الدولة المدنية الحديثه.
واضاف الوزير السابق " اوجه رساله لكل المواطنين بالنزول والمشاركه برأيهم علشان بعد تشكيل المجلس يكون له دور فعال وقوى كم انه سيكون هناك مجلسين وندعو كل الناس فى قطاعات الدولة للنزول وقول رأيهم " . 

يذكر ان 4 مليون و338 الف و465 ناخبا على مستوى المحافظة بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر له 11 و12 أغسطس داخل 783 مركزًا إنتخابيًا و24 لجنة عامة و1031 لجنة فرعية ويتنافس ٤٣ مرشحا بالدقهلية منهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن ومرشحان عن حزب الوفد ومرشح عن حزب الجيل و29 مرشح مستقل على  ٦ مقاعد الفردي مخصصه للمحافظة في مجلس الشيوخ اما بالنسبة للقوائم يوجد قائمة واحدة فقط وهي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وزير التعليم السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمنصورة
وزير التعليم السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمنصورة
وزير التعليم السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمنصورة
وزير التعليم السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمنصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

67 مرشحًا وقائمة واحدة.. اعتماد الكشوف النهائية للمتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

انتخابات الشيوخ بالإسكندرية.. استعدادات مكثفة وطرق جديدة للدعاية

عميد إعلام القاهرة: مجلس الشيوخ يثري الحياة السياسية في مصر .. فيديو

لجان شبرا الخيمة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في أول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ

إقبال ضعيف في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية.. صور

للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الشيوخ.. لجنة مدرسة الكابلات الابتدائية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

موقف الإسلام من تهذيب حاجب المرأة.. أزهري يشرح الإجابة.. فيديو

الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

منذ دخولك اللجنة وحتى خروجك.. 9 خطوات للإدلاء بصوتك في انتخابات الشيوخ

أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 11- 8-2020

ليلة ارتجف فيها الرئيس الأمريكي| دقائق أثارت فضول العالم.. ترامب يغادر المؤتمر الصحفي ويعود بسبب إطلاق نار.. نقل المسلح إلى المستشفى بعد إصابته

AdvertisementS

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

اليوم.. عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ بـ نيويورك

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل