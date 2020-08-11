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أخبار البلد

تواجد عناصر من الشرطة النسائية والقاضايات باللجان الانتخابية بالعمرانية.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:45 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
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أحمد شريف
شهد مجمع المدارس بدائرة العمرانية ، خاصة بمدرسة احمد زويل ومدرسة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقي، وجود عناصر من الشرطة النسائية وعدد من القاضيات لتأمين و رقابة العملية الانتخابية في يومها الاول.

ياتي ذلك وسط توافد عدد من الناخبين للإدلاء بصوتها الانتخابي باستحقاق مجلس الشيوخ المنعقد اليوم.

وشهدت اللجان بدائرة العمرانية تشديدات أمنية كثيفة، وسط حالة من الهدوء والصمت الانتخابي، في اليوم الأول من انتخابات لمجلس الشيوخ.

وظهرت خلال عملية التأمين عناصر من الشرطة النسائية، لتأمين الناخبات خلال التصويت على الاستحقاق الانتخابي.

وزودت المقار الانتخابية، ببوابات التعقيم، لحماية الناخبين وسط إجراء احترازية ، لتجنب فيروس كورونا في الوقت الاني.

جدير بالذكر أن اليوم هو الأول في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستنظم لمدة يومين، لإنهاء التصويت على المرشحين لمجلس الشيوخ.
تواجد عناصر من الشرطة النسائية والقاضايات باللجان الانتخابية بالعمرانية.. صور
تواجد عناصر من الشرطة النسائية والقاضايات باللجان الانتخابية بالعمرانية.. صور
تواجد عناصر من الشرطة النسائية والقاضايات باللجان الانتخابية بالعمرانية.. صور
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