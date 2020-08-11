سيدات الزيتون يتصدرن المشهد أمام لجنة مدرسة إنصاف سري الثانوية

تصدرت السيدات المشهد الانتخابى، بلجنة مدرسة انصاف سري الثانوية بنات بالزيتون، أثناء الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتشار الشرطة النسائية وقوات الأمن.





وحرصت الناخبات على حمل علم مصر، والاصطفاف أمام اللجنة وسط جو من البهجة والسرور للمشاركة في العرس الانتخابي.





وشدد رئيس اللجنة على ضرورة التعقيم وارتداء الكمامة والحفاظ على تباعد المسافات بين الناخبين، حيث طلب طاقم التأمين بإدخال ناخب واحد فقط داخل اللجنة وعدم إدخال ناخب آخر إلا بعد خروج الآخر.





وتصدر علم مصر المشهد أمام مدرسة إنصاف سراى الثانوية بنات بالزيتون، حيث التف العلم على أسوار المدرسة في مشهد بديع بالتزامن مع بدء انتخابات مجلس الشيوخ.



