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أخبار البلد

سيدات الزيتون يتصدرن المشهد أمام لجنة مدرسة إنصاف سري الثانوية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:41 ص
سيدات الزيتون يتصدرن
سيدات الزيتون يتصدرن المشهد أمام لجنة مدرسة إنصاف سري الثانو
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عبد الرحمن محمد - تصوير أحمد بيسو
تصدرت السيدات المشهد الانتخابى، بلجنة مدرسة انصاف سري الثانوية بنات بالزيتون، أثناء الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتشار الشرطة النسائية وقوات الأمن.

وحرصت الناخبات على حمل علم مصر، والاصطفاف أمام اللجنة وسط جو من البهجة والسرور للمشاركة في العرس الانتخابي. 

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة التعقيم وارتداء الكمامة والحفاظ على تباعد المسافات بين الناخبين، حيث طلب طاقم التأمين بإدخال ناخب واحد فقط داخل اللجنة وعدم إدخال ناخب آخر إلا بعد خروج الآخر. 

وتصدر علم مصر المشهد أمام مدرسة إنصاف سراى الثانوية بنات بالزيتون، حيث التف العلم على أسوار المدرسة في مشهد بديع بالتزامن مع بدء انتخابات مجلس الشيوخ.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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