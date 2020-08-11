صحة مطروح: مراقب طبى فى كل لجنة انتخابية ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات





أعلن الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزاره الصحه بمطروح فى تصريح خاص لـ صدى البلد عن رفع درجة الاستعداد بقطاع الصحة بالمحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ بكافة القطاعات الصحية.





واضاف انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية لتلقي اي بلاغات مع التوجيه بسرعة التعامل مع اي بلاغات في حينه .









واشار بانه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات مع الغاء اجازات الاطباء واطقم التمريض لحين الانتهاء من عمليه الانتخابات و توفير كافه الادويه والامصال الطبيه اللازمه.









وأوضح بانه تم توفير مراقب صحي بكل لجنه انتخابيه وذلك لمواجهة اي طواري والكشف علي اي حالات مشتبه في اصابتها بمرض كورونا .





وأشار بانه تم توفير سياره اسعاف القرب من كل اللجان الانتخابيه لنقل اي حالات للمستشفيات .









وأكد الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح بأنة تم المرور على كافه اللجان الانتخابيه بمدن المحافظه المختلفه مع القيام بعمليه الرش والتطهير والتعقيم لكافه اللجان الانتخابيه بالتنسيق مع مجالس المدن.





ودعا المواطنين بمطروح الى ضروره الالتزام بالتعليمات قبل الدخول للجنة الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيه قبل دخول لجنه الانتخابات حتى تسير عمليه الانتخابات بالشكل السليم.





بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى. بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



