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أخبار البلد

إنشاء مصنع إنتاج السرنجات الآمنة بين العربية للتصنيع وشركة تكنيدل الإيطالية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:50 ص
مصنع إنتاج السرنجات
مصنع إنتاج السرنجات الآمنة بين العربية للتصنيع وتكنيدل
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كريم الخطيب
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة  بالصناعات الطبية بالتعاون مع الخبرات العالمية , مؤكدا تطلع العربية للتصنيع لدعم كافة الخدمات العلاجية والبحثية لوزارة الصحة وفقا للمعايير القياسية العالمية. 

جاء ذلك خلال توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة تكنيدل الإيطالية العالمية لإنشاء مصنع إنتاج السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل .

في هذا الصدد، أوضح"التراس" أن العربية للتصنيع تستهدف بهذا الإستثمار توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل ونقل حق المعرفة والتدريب لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للدول العربية والأفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول المنطقة , مشيرا أن هذا الإستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين وتدريب وتنمية الكوادر البشرية  علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة ورقمنة خطوط الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة, مضيفا أن أنها خطوة هامة لتوطين الصناعات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية بمصر وللمنطقة العربية والإفريقية. 

من جانبهم ,أكد  "تارسيو ماجيوني" رئيس مجلس إدارة مجموعة تكنيدل الإيطالية العالمية أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية,مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع, تمثل أحد أذرع الصناعة المصرية ,حيث تمتلك كوادر بشرية مدربة وإمكانيات صناعية متطورة ورؤية واضحة لتطوير مجالات التصنيع ,إلي جانب ما تتميز به من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.
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