جانتس يهدد حماس: سنرد بقوة إذا لم تتوقف البالونات

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة إذا لم تتوقف حماس عن إطلاق البالونات الحارقة.



وأضاف جانتس خلال جلسة تقييم في مقر قيادة الجبهة الداخلية حول كورونا: "حماس تستمر في إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة نحو إسرائيل ولسنا مستعدين لقبول ذلك وأغلقنا معبر كيرم شالوم على إثر ذلك".



وتابع: "سيحسنون صنعا إذا توقفوا عن انتهاك أمن إسرائيل، وإذا لم يحدث ذلك فسيتعين علينا الرد".

