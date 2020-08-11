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تعليم

جامعة زويل تعلن عن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:52 م
جامعة زويل
جامعة زويل
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نهلة الشربيني
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا  لطلاب الثانوية العامة وذلك من خلال مكتب التنسيق وما يعادلها من شهادات أجنبية وكذا الثانوية الأزهرية حتى الخميس 20 أغسطس 2020 

وسيتم منح الطلاب الفرصة كاملة في التقدم وإجراء الاختبارات اللازمة من خلال المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة  على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في التقدم وطبقًا لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل  .
 
وعلى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبتي الرياضيات والعلوم والراغبين في الإلتحاق بالجامعة، التقدم من خلال مكتب التنسيق. أما الحاصلون على الشهادات المعادلة التقدم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للمدينة (zewailcity.edu.eg). وعلي كافة المتقدمين للالتحاق بالجامعة إجتياز إختبارات القبول والتي تشمل إختبار في الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والتسلسل المنطقي و اختبار تحديد مستوي في اللغة الإنجليزية ومقابلة شخصية.
 
على أن يكون المتقدم حاصلًا على حد أدنى 90% في الثانوية العامة أو مايعادلها , وعليه اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وكذا المقابلة الشخصية  ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى . 

 تمنح جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل درجات البكالوريوس في التخصصات الأتية:
١. التخصصات الهندسية:
‌أ.         هندسة الفضاء
‌ب.     هندسة النانو تكنولوجي
‌ج.      هندسة البيئة
‌د.       هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
‌ه.      هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة
٢. التخصصات العلمية:
‌أ.         العلوم الطبية الحيوية
‌ب.     علوم النانو
‌ج.      علوم المواد
‌د.        علوم المواد وفيزياء الأرض والكون
 
وتتميز الدراسة بالجامعة بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. وتشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والالكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء،  هندسة الاتصالات والمعلومات 

يذكر ان : 
١. مدينة زويل صاحبة الأسبقية في منح درجات بكالوريوس في مجالات حديثة متقدمة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وجميع الدرجات التي تمنحها المدينة معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وتعترف بها النقابات المهنية

٢- تقدم الجامعة عددًا من المنح الدراسية للطلاب الأوائل باختبار القبول بالجامعة بالإضافة للدعم المادي لبعض  الطلاب طبقا للموارد المتاحة
٣-معدل توظيف الخريجين بعد أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج يتعدى ٩٠٪

٤- خريجو جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل أبهروا العالم حيث:
أ. حققوا المركز الأول على مستوى العالم في إختبارات تحديد المستوى في الدراسات العليا
ب. تمكنوا من الحصول على منح دكتوراه كاملة في كبري الجامعات العالمية مثل MIT, Purdu, North Carolina, etc. وهو ما يعد سابقة أن يتم قبول الطلاب في برامج الدكتوراه بعد البكالوريوس مباشرة دون الحاجة إلى دراسة أي مقررات إضافية.

ج. تم توظيف عدد كبير من خريجي مدينة زويل في جمهورية مصر العربية وذلك في كبري الشركات العالمية.كما قام بعض الطلاب بتأسيس الشركات الخاصة بهم ، وأسهم الخريجون في علاج كثير من قضايا المجتمع في مجال البيئة والطاقة والصحة وغيرها .

وقد تم الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من خريجي الجامعة وتولى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة مجلس أمناء المدينة .

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