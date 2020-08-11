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حوادث

عثروا على 3 قطع لتابوت.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار في سقارة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:17 م
المتهمين بالتنقيب
المتهمين بالتنقيب عن الاثار
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مصطفى الرماح
تمكنت الخدمات الأمنية التابعة لقطاع شرطة السياحة والأثار والمعينة لتأمين المنطقة الأثرية بسقارة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهما (بندقية آلية – 12 طلقة لذات العيار ) حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بالإشتراك مع آخرين "هاربين " بإحدى المناطق الآثرية بمنطقة سقارة.

حيث تبين وجود حفر دائرى "بقطر 2 متر، وعمق 1,5 متر" ، كما عُثر بحوزتهما على (2 إناء فخارى – جزء من إناء فخارى كبير الحجم – 3 قطع لتابوت خشبي - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أثرية تلك القطع، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازة السلاح النارى بقصد تأمين أعمال الحفر.

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الأثرية.
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