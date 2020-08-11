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زغاريد واحتفالات أمام لجان انتخابات الشيوخ فى فيصل بمحافظة الجيزة.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:45 م
لجنة انتخابية
لجنة انتخابية
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آيات أحمد
عرضت فضائية "صدى البلد" لقطات حية لاحتفالات المواطنين أمام اللجان الانتخابية فى منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، حيث حرصت السيدات على الرقص والزغاريد احتفالًا بالعرس الديمقراطى.


وتعالت الزغاريد أمام اللجان الانتخابية من جانب عشرات السيدت اللاتى حرصن على الحضور منذ الصباح الباكر والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى بانتخابات مجلس الشيوخ.


يشار إلى أنه بدأت اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


وتجري انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستوري، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.
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