محافظ سوهاج يتفقد مقر اللجنة العامة وعددا من اللجان الفرعية

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنتي مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، ولجنة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات بحي شرق سوهاج، ولجنة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج بحي غرب سوهاج، حيث اطمأن من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة، موجها رؤساء أحياء شرق وغرب سوهاج بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن إنتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، كما تفقد مقر اللجنة العامة بإستاد سوهاج الرياضي .
وأشار " الفقي " إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.
بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان.