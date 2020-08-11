محافظ سوهاج يتفقد مقر اللجنة العامة وعددا من اللجان الفرعية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، مقر اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ وعدد من اللجان الفرعية بنطاق مدينة سوهاج، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنتي مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، ولجنة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات بحي شرق سوهاج، ولجنة مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج بحي غرب سوهاج، حيث اطمأن من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة، موجها رؤساء أحياء شرق وغرب سوهاج بالتنسيق التام وتذليل أي عقبات، والتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن إنتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، كما تفقد مقر اللجنة العامة بإستاد سوهاج الرياضي .





وأشار " الفقي " إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.





بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان.