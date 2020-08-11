AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زيادة الإقبال على انتخابات الشيوخ بعد خروج الموظفين من العمل بأسيوط

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
شهدت عدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 فى محافظة أسيوط ارتفاعا فى معدلات الإقبال من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم عقب خروج الموظفين من عملهم.

اقرأ أيضا:

حيث كانت لجان محافظة أسيوط قد شهدت إقبالا ضعيفًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع ارتفاع معدلات الإقبال في موعد خروج الموظفين من أعمالهم مع توقعات بانخفاض معدلات المعدلات خلال ساعات الذروة وإعادة ارتفاع معدلات الإقبال بعد انخفاض درجات الحرارة.

في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).
زيادة الإقبال على انتخابات الشيوخ بعد خروج الموظفين من العمل بأسيوط
زيادة الإقبال على انتخابات الشيوخ بعد خروج الموظفين من العمل بأسيوط
زيادة الإقبال على انتخابات الشيوخ بعد خروج الموظفين من العمل بأسيوط
زيادة الإقبال على انتخابات الشيوخ بعد خروج الموظفين من العمل بأسيوط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ في أسيوط

خلال اجتماع اللجنة التنسيقية.. محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات الشيوخ 2020 .. محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير مقار اللجان

"انزل شارك" مبادرة لحث الطلاب على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

إقبال ملحوظ من السيدات علي انتخابات الشيوخ بأسيوط

حقك تشارك.. محافظ أسيوط يطلق حملة لحث المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

ترشيحاتنا

الحلفاوي ينفي وفاة مصطفى حفناوي بالحسد

في عيد ميلادها.. أول أجر تقاضته نجاة الصغيرة

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف يفصح بمعلومة لا يعرفها البعض عن أحداث 11 سبتمبر في أمريكا

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة

فوبيا الطعام.. حالة نادرة تجبر مريضة على تناول نوعين فقط من الطعام لـ4 أعوام

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات ترصد الآثار المروعة لـ فوران بركان سينابونج في إندونيسيا

بملابس جريئة.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير في البحر

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة