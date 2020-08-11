زيادة الإقبال على انتخابات الشيوخ بعد خروج الموظفين من العمل بأسيوط

شهدت عدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020 فى محافظة أسيوط ارتفاعا فى معدلات الإقبال من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم عقب خروج الموظفين من عملهم.





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حيث كانت لجان محافظة أسيوط قد شهدت إقبالا ضعيفًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع ارتفاع معدلات الإقبال في موعد خروج الموظفين من أعمالهم مع توقعات بانخفاض معدلات المعدلات خلال ساعات الذروة وإعادة ارتفاع معدلات الإقبال بعد انخفاض درجات الحرارة.





في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.





الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.



