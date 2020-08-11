رانيا يوسف تستعيد ذكريات أدوارها خلال 2020.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة.

وظهرت رانيا يوسف فى صورة مجمعة تجمع جميع أدوارها التي جسدتها في العام 2020 وكتبت قائلة: "2020 ".

من جهة أخرى، تشارك رانيا يوسف، في مسلسل مملكة إبليس، الذي يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.





المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.



