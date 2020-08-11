AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

غرفة عمليات مستقبل وطن ببورسعيد: الناخبون يدلون بأصواتهم وسط إجراءات احترازية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:02 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements
ماجدة بدوى
رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، انطلاق صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالضواحى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين. 

وقد تابعت الأجهزة التنفيذية، انتظام سير العملية الانتخابية  لتذليل أي معوقات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية والالتزام بعلامات التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بالأصوات .

تعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألفا و919 ناخبا، موزعين على 98 مركزا انتخابيا، تضم 108 مقار انتخابية ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألفا و611 ناخبا موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألفا و81 ناخبا موزعين على 11 مركزا انتخابيا يضم 11 مقرا ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألفا و888 ناخبا موزعين على 20 مركزا انتخابيا تضم 20 مقرا ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألفا و31 ناخبا موزعين على 16 مركزا انتخابيا تضم 16 مقرا ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألف و822 ناخبا موزعين على 11 مركزا انتخابيا تضم 11 مقرا ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثاني 5 آلاف و625 ناخبا موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة.

بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألفا و449 ناخبا موزعين على 22 مركزا انتخابيا تضم 32 مقرا ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألفا و471 ناخبا موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألفا و941 ناخبا موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.

يشار إلى أنه انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى. بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيدلوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجان الانتخابات تستقبل الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج.. صور

في أول ساعات التصويت.. إقبال ضعيف على لجان انتخابات الشيوخ بشمال سيناء

برلمان شباب مصر يساعد كبار السن على أبواب لجان الاقتراع ببورسعيد

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ..صور

يحدث في المنيا.. شاهد إقبال ذوي الاحتياجات وكبار السن على انتخابات الشيوخ

رغم ارتفاع حرارة الجو فى أسوان.. كبار السن يصوتون فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020

ترشيحاتنا

20 دولة تطلب شراءه.. روسيا تعلن بدء الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا في سبتمبر

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف يفصح بمعلومة لا يعرفها البعض عن أحداث 11 سبتمبر في أمريكا

أضرار البروتين للشعر.. توقفي عن استعماله لهذه الأسباب

متى سيتم طرح أول لقاح روسي لفيروس كورونا؟

تحذير شديد اللهجة من مجلس التعاون الخليجي لـ تركيا

ملك الكرة المصرية .. عبدالله السعيد يخترق نادى المائة ويهدد عرش محمود الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة: يمكن تعقيم أقنعة N95 بأجهزة الطهي الكهربائية خلال 50 دقيقة

بجيب قصير.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها .. شاهد

شحنة مشئومة.. قصة تسرب نفطي يهدد المحميات البحرية في موريشيوس