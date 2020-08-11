غرفة عمليات مستقبل وطن ببورسعيد: الناخبون يدلون بأصواتهم وسط إجراءات احترازية

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، انطلاق صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالضواحى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيروس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بعد فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.





وقد تابعت الأجهزة التنفيذية، انتظام سير العملية الانتخابية لتذليل أي معوقات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية والالتزام بعلامات التباعد بين الناخبين أثناء الإدلاء بالأصوات .





تعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألفا و919 ناخبا، موزعين على 98 مركزا انتخابيا، تضم 108 مقار انتخابية ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألفا و611 ناخبا موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألفا و81 ناخبا موزعين على 11 مركزا انتخابيا يضم 11 مقرا ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألفا و888 ناخبا موزعين على 20 مركزا انتخابيا تضم 20 مقرا ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألفا و31 ناخبا موزعين على 16 مركزا انتخابيا تضم 16 مقرا ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألف و822 ناخبا موزعين على 11 مركزا انتخابيا تضم 11 مقرا ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثاني 5 آلاف و625 ناخبا موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة.





بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألفا و449 ناخبا موزعين على 22 مركزا انتخابيا تضم 32 مقرا ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألفا و471 ناخبا موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألفا و941 ناخبا موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.



