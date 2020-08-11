هيئة الاستعلامات: اهتمام إعلامي عربي وعالمي واسع النطاق بانتخابات مجلس الشيوخ

حظيت انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت صباح اليوم ، بعد اجرائها في الخارج، بمتابعة واهتمام كبيرين من وسائل الاعلام العالمية على نحو فاق التوقعات .





وأشار تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر قد قاموا بتغطية العملية الانتخابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث شارك 564 مراسلًا يمثلون 163 مؤسسة إعلامية دولية معتمدة لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات في هذه التغطية.





وأشار تقرير الهيئة إلى أن مراسلي وسائل الاعلام الأجنبية قد مارسوا أعمالهم بكل حرية دون أية معوقات وانحصرت الشكاوى المحدودة التي تلقتها غرفة عمليات هيئة الاستعلامات (نحو 17 شكوى) في بعض الصعوبات في التصوير في بعض اللجان بمحافظتي القاهرة والجيزة، نتيجة عدم حملهم للتصاريح الصادرة لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، أو قيامهم بالتصوير في الشوارع المجاورة للجان الانتخابية دون حصولهم على التصاريح اللازمة.





وقد تم حل كل هذه المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم توجيه كافة المراسلين عبر البريد للالكتروني للمركز الصحفي بضرورة الالتزام بإبراز تصاريحهم الاعلامية خلال تغطياتهم والحصول على موافقة رئيس اللجنة الانتخابية للتصوير داخل اللجنة.





كما رصدت الهيئة العامة للاستعلامات مئات التقارير والاخبار التي تناولت هذه الانتخابات في مختلف انحاء العالم، وكان من بين ابرز وسائل الاعلام العالمية التي تناولت هذه الانتخابات وتابعت اجراءها، وكالات الانباء العالمية الكبرى مثل اسوشيتدبرس، ورويترز، ووكالة الانباء الفرنسية وغيرها، وفي مقدمة الصحف العالمية كانت هناك تغطيات إعلامية للانتخابات في شكل تقارير إخبارية في كل من صحيفة نيويرك تايمز ، وبلومبرج (الكترونية) في الولايات المتحدة إضافة إلى شبكة سي . إن . إن الأمريكية، وصحيفة "ديلي ميل" و"الأندبندنت" وشبكة بي بي سي وقناة سكاي نيوز (بريطانيا) وقناة يورو نيوز الاوروبية وموقعي "روسيا اليوم " و"وسبوتنيك" في روسيا ، ووكالة الأنباء الفرنسية ، وقناة فرانس 24 وإذاعة مونت كارلو الدولية وموقع أطلس إنفو في فرنسا ‘ وموقع دويتشة فيلله في المانيا ، وصحف الباييس و الموندو و لافنجارديا (اسبانيا)، وصحيفة "سيكوريتسا إنترناتسيونالي" الإيطالية، ووكالة "شينخوا " الصينية ، و موقع فيير نيوز VeerNew الهندي ، ووكالة الانباء النيجيرية ، ووكالة الصحافة المغربية وعدد كبير من الصحف والمواقع العربية من بينها صحف عكاظ والوطن في السعودية والاتحاد والبيان في الامارات واخبار الخليج بالبحرين ، وصحف الانباء والقبس والجريدة في الكويت فضلا عن مواقع قنوات عربية نت وسكاي نيوز عربية والعين الاخبارية .. وغيرهم





واضاف تقرير الهيئة العامة للاستعلامات ان وسائل الاعلام العالمية ركزت على عدد من الجوانب في مقدمتها شرح صلاحيات ومهام مجلس الشيوخ طبقا لما ورد في التعديلات الدستورية الاخيرة (ابريل2019) وأن مجلس الشيوخ سيكون له أثر كبير في إثراء الحياة النيابية، بالإضافة إلى أنه سيساعد مجلس النواب في الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المتراكمة بصورة أكثر دقة، خاصة وأن شروط الانضمام للمجلس الجديد مختلفة عن مجلس النواب





واشارت إلى أن وظيفته استشارية الى جانب مجلس النواب حيث يقوم بإعداد القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب.





كما اشارت وسائل الاعلام الدولية الى انه وبمجرد انتخاب الغرفة الثانية، (مجلس الشيوخ) ستكون قادرة على تقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والسلام الاجتماعي في البلاد، وكذلك الحفاظ على القيم والحريات في المجتمع.





كما يمكن لمجلس الشيوخ بعد ذلك تمثيل البلاد بشأن أي تعديلات دستورية ومسودات لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية واتفاقيات السلام والتحالف. فضلا عن أن رئيس الدولة سيتمكن من التماس رأي هذه الهيئة في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وشئونها الخارجية..





كما اشارت معظم التعليقات والتقارير الى الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وكذلك إلى مناخ الامن الذي تجرى فيه الانتخابات ودور اجهزة الأمن في توفير هذه الاجواء





كما تناولت وسائل الاعلام العالمية هدوء العملية الانتخابية بسبب غياب التنافس على المقاعد المخصصة للقائمة (100مقعد) بعد تحالف (11) حزبًا في قائمة موحدة ليس هناك قوائم منافسة لها ، مشيرة الى أن المطلوب من هذه القائمة الفوز بنسبة 5% فقط من أصوات الناخبين، وأن التنافس الحقيقي كان على المقاعد الفردية





وتناولت معظم التقارير موضوع اجراء هذه الانتخابات وسط حالة من المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا حيث اشارت صحيفة نيويورك تايمز الى "ان جميع من اصطفوا خارج مراكز الاقتراع كانوا يرتدون اقنعة الوجه ويلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي وسط مخاوف من موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا عقب تزايد طفيف في أرقام الإصابات في الأيام الأخيرة بعد أن كانت قد تراجعت بشدة"





وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أنه بين هذه التغطيات الإعلامية الواسعة لم يتم رصد أية إدعاءات بشأن نزاهة العملية الانتخابية أو تدخل أجهزة الدولة في التاثير على الناخبين للتصويت في اتجاه معين أو ممارسة أي نوع من المخالفات في لجان التصويت أو حولها.